Росіяни понад 180 разів атакували теплові електростанції ДТЕК

Внаслідок російських ракетних та дронових атак компанія «ДТЕК Енерго» втратила 90% своїх потужностей. Про це у п’ятницю, 28 червня, повідомив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

За словами Ільдара Салєєва, загалом росіяни завдали понад 180 ударів по теплових електростанціях ДТЕК. Внаслідок атак компанія втратила 90% своїх потужностей. Генеральний директор ДТЕК запевнив, що ремонтні роботи на об’єктах тривають цілодобово, для повного їх відновлення знадобляться роки.

«Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів», – розповів Ільдар Салєєв.

За даними гендиректора ДТЕК, збитки завдані компанії становлять 350 млн доларів. У 2024 році на ремонти теплових електростанцій спрямують 100 млн доларів.

«Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року. Наші спеціалісти по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити», – повідомив Ільдар Салєєв.

Ільдар Салєєв також наголосив, що компанія планує відновити абсолютно всі пошкодженні об’єкти.

Як інформував ZAXID.NET, у березні 2024 року росіяни знову почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, внаслідок російських атак руйнувань зазнали Зміївська ТЕС, Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС, Трипільська ТЕС та ДніпроГЕС. З 14 травня в усіх областях України через значний дефіцит електроенергії запровадили екстрені відключення світла для промислових та побутових споживачів.