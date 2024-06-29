Українська ППО знищила всі дрони-камікадзе, які випустили росіяни

В ніч на суботу, 29 червня, росіяни атакували шість областей України ударними БпЛА типу Shahed. Сили оборони знищили всі випущені окупантами дрони-камікадзе. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Зазначається, що росіяни атакували Україну десятьма ударними безпілотниками із району Приморсько-Ахтарська (Росія).

«В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 “шахедів” збито», – йдеться у повідомленні.

Українська протиповітряна оборона працювала у межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 червня, російська ракета влучила у дев’ятиповерхову житлову будівлю в Дніпрі. Внаслідок удару зруйновано кілька поверхів будинку. Вранці суботи, 29 червня, рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Наразі відомо, що внаслідок атаки загинула одна людина.