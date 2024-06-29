Блокування парковки біля Марсового поля у суботу, 29 червня 2024 року

У суботу, 29 червня, під час поминальної служби на військовому кладовищі у Львові поліцейські тимчасово заблокували парковку поруч. Правоохоронці пояснювали, що це безпекові заходи через візит словенської президентки Наташі Пірц Мусар. Про це повідомила громадська організація «Коло честі». Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький опублікував святлини з візиту президентки на кладовище. У коментарі ZAXID.NET представник ГО «Коло честі» та військовий Володимир (на прохання співрозмовника редакція не називає прізвища) розповів, що парковку блокували приблизно 20 хвилин.

«Ми прийшли з побратимами й друзями на суботню поминальну службу. Частина автомобілів заїхала, але в якийсь момент поліцейські перекрили парковку й сказали, що не пропускатимуть автівок. Запитав, що трапилось. Відповіли, що є вказівка, пов'язана з безпековими заходами через приїзд президентки Словенії. Я відповів, що це абсурд, бо на цвинтар прийшли родичі загиблих. Серед них є маломобільні люди, сьогодні спека. Після обурень парковку розблокували. Абсурдність в тому, що місто декларує інклюзивність, людиноцентричність, а в таких дрібницях це не працює», – розповів Володимир.

У пресслужбі Львівської міської ради ZAXID.NET повідомили, що не причетні ні до перекриття парковки, ні до візиту президентки Словенії. Крім цього, у патрульній поліції Львівської області зазначили, що не знають про вказівки блокувати парковку.

Згодом про візит Наташі Пірц Мусар повідомив Максим Козицький. Він опублікував фото з покладання квітів.

Військовий Володимир називає блокування парковки непорозумінням і необдуманим рішенням. Він зазначив, що це неповага до людей, чиї близькі спочивають на Марсовому полі.

«Відверто кажучи, поліцейські самі були не в захваті від такої вказівки, бо у Львові немає людини, яка б не втратила когось на війні», – додав Володимир.

Додамо, що до Києва 28 червня прибула з візитом президентка Словенії Наташа Пірц Мусар. Вона зустрілася з Володимиром Зеленським і повідомила про надання 5 млн євро допомоги для України.