Гірники, які загинули на шахті 29 червня 2024 року

На шахті «Відродження», що у селі Межиріччя Червоноградського району, у суботу, 29 червня, о 13:20, внаслідок обвалу ґрунту загинули двоє гірників. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. ДП «Львіввугілля» зазначило, що загиблими є 37-річний Андрій Кончук та 36-річний Володимир Макогін. Обвал стався під дією гірничого тиску.

«Аварія сталась у другу зміну. На місці працюють бійці гірничорятувальної служби. Причини аварії з'ясовує слідча комісія. Схиляємо голову в скорботі. Щирі співчуття родинам загиблих шахтарів», – написав Михайло Волинець.

Наразі на місці аварії працюють рятувальники та медики. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ґрунт обвалився на глибині понад 500 метрів.

«Під завалами можуть бути двоє шахтарів. Тривають пошуково-рятувальні роботи. До них залучили 15 рятувальників та 26 гірників», – розповів Максим Козицький.

Андрій Кончук та Володимир Макогін (Колаж ДП «Львіввугілля»)

У ДП «Львіввугілля» повідомили, що загинув машиніст гірничих виїмкових машин Андрій Кончук та майстер гірничої дільниці з видобутку вугілля Володимир Макогін.

«Андрій Кончук на шахті "Відродження" працював майже три роки, до того – на шахті "Великомостівська". За ним у скорботі дружина Соломія, 11-річний син Артем та 9-річний Матвій. Володимир Макогін на шахті "Відродження" працював шість років і два місяці. За ним у скорботі дружина Марія, 10-річний син Дем'ян, 5-річна донька Вікторія», – розповіли у ДП «Львіввугілля».