Обвал на шахті «Лісова» трапився 29 травня 2019 року

Сокальський районний суд Львівської області виніс вирок гірничому майстру шахти «Лісова» Миколі Макарчуку за порушення правил безпеки на виробництві, внаслідок чого загинули двоє гірників. Родичі загиблих відсудили в ДП «Львіввугілля» загалом 5 млн грн компенсації.

Інцидент трапився 29 травня 2019 року у селі Сілець колишнього Сокальського району на шахті «Лісова». Микола Макарчук, який працював гірничим майстром на шахті «Лісова» з 2016 року, того дня керував четвертою зміною й видав наряд про виконання робіт підвищеної небезпеки. Один гірник з ремонту виробок та троє підземних гірників не мали посвідчення на виконання цих робіт та не пройшли відповідний інструктаж.

Унаслідок раптового обвалу породи уночі 29 травня двох гірників присипало. Від удушення і отриманих вони померли на місці. У суді родичі загиблих гірників вимагали, аби ДП «Львіввугілля» та Микола Макарчук виплатили моральну компенсацію за смерть рідних, яку вони оцінили у кілька мільйонів гривень.

Враховуючи обставини справи, суддя Сокальського райсуду Олег Веремчук визнав Миколу Макарчука винним у порушенні правил безпеки на шахті та загибелі гірників за ч. 2 ст. 272 ККУ й призначив 3 роки позбавлення волі. Крім цього він має сплатити 35,4 тис. грн за проведення експертиз.

Також суд зобовʼязав «Львіввугілля» виплатити родичам загиблих гірників загалом 5 млн грн моральної компенсації, а також виплатити 28,4 тис. грн компенсації за проведення судово-психологічної експертизи. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.