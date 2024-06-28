ЗСУ знищили російський Центр космічного стеження та зв’язку у Криму
Центр є важливою військовою складовою у російській системі навігації
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У п’ятницю, 28 червня, пресслужба Міністерства оборони відзвітувала про знищені російські об’єкти Збройними Силами України протягом тижня. Так, за даними Міноборони, українці успішно уразили Центр космічного стеження та зв’язку окупантів, розташований у тимчасово окупованому Криму.
«Сили оборони України продовжують зменшувати бойовий потенціал та спроможності ворога. Зокрема, цей тиждень відзначився знищенням російського Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму, що є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян», – повідомили у пресслужбі Міноборони.
Крім того, протягом 22-28 червня ЗСУ знищили:
- ЗРК «Оса», призначений для прикриття сил і засобів військ;
- штурмовий літак Су-25;
- два РСЗВ «Град».
У пресслужбі Міноборони також відзначили перший випадок збиття російського FPV-дрона з гармати Bushmaster БМП Bradley.
Зазначимо, Центр космічного зв’язку розташований поблизу міста Євпаторія, у селищі Заозерне.
Нагадаємо, 17 червня Стратком ЗСУ заявив про знищення 15 російських ППО у Криму за півтора місяця. Зокрема, Сили оборони завдали ударів по установках С-300, С-350 та С-400, а також знищили понад 15 радіолокаційних станцій.