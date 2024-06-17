Раніше ЗСУ повідомляли про ураження зенітних установок росіян у Криму

Українські захисники за останні півтора місяця змогли уразити 15 систем ППО росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Центру стратегічних комунікації у понеділок, 17 червня.

Відповідно до оприлюдненої інфографіки Страткому, більшість ударів Сил оборони припала на південне та західне узбережжя Криму. Зокрема, щонайменше три системи російської ППО знищили в районі Севастополя.

Інфографіка уражень російських систем ППО у Криму

«Загальна кількість окремо уражених систем ППО – близько 15. Зокрема, уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищені десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління», – повідомили у пресслужбі Страткому.

Російське міністерство оборони не давало статистики про знищену ППО у Криму – до того, окупанти регулярно заявляють, що російська протиповітряна оборона нібито ефективно збиває українські дрони та ракети. Втім, після кожної атаки ЗСУ у тимчасово окупованому Криму супутники та місцеві мешканці фіксують влучання у військові об’єкти росіян.

Нагадаємо, 13 червня очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що окупанти перекинули у Крим елементи нового зенітно-ракетного комплексу С-500 «Прометей» для посилення протиповітряної оборони окупованого півострова. За добу до цього, у ніч на 12 червня, українські війська завдали ударів по одній батареї С-300 і двох батарей С-400 поблизу окупованих Бельбека і Севастополя у Криму.