С-500 «Прометей» призначений доповнити вже існуючі комплекси С-400

З метою посилення протиповітряної оборони окупованого Криму росіяни перекинули на півострів елементи нового зенітно-ракетного комплексу С-500 «Прометей». Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

«Найновіші зараз елементи С-500 з'явилися. Це в принципі дослідне застосування їх буде. Але вони вже з'явилися там (у Криму, – ред.)», – сказав Буданов.

Керівник української розвідки також повідомив, що росіяни продовжують використовувати міст в Керчі для перекидання насамперед особового складу військ та інших вантажів.

«Керченський міст завжди використовувався і використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться – так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі – менше, але для особового складу – це основний шлях», – заявив він.

Додамо, що раніше сьогодні аналітики американського Інституту ISW вивчення війни повідомили, що ЗСУ намагаються послабити російську протиповітряну оборону, що має дозволити Україні ефективніше використовувати військову авіацію в довгостроковій перспективі.

Як інформував ZAXID.NET, в ніч з 11 на 12 червня українські війська завдали ударів по одній батареї С-300 і двох батарей С-400 поблизу окупованих Бельбека і Севастополя у Криму. Знищення російських систем ППО в Бєлгородській області спонукало російське командування перекинути на цю територію засоби оборони з Криму, а це своєю чергою погіршило протиповітряну оборону на тимчасово окупованому півострові.

Система С-500 «Прометей». Що відомо?

С-500 «Прометей» є найсучаснішим російським зенітним комплексом великого радіусу дії. Він призначений доповнити вже існуючі комплекси С-400, забезпечуючи новий рівень протиракетної оборони. Комплекс має на озброєнні 40Н6М від С-400, а також нову 77Н6-Н, яка є версією ракети 9М82 від С-300В, але з потужнішим першим ступенем. Це нове покоління зенітних ракетних систем. Вони передбачають застосування принципу роздільного вирішення завдань знищення балістичних та аеродинамічних цілей.

Розроблений АТ Алмаз-Антей у 2018 році, як засіб протиповітряної і протиракетної оборони з можливістю уражати повітряні цілі і балістичні ракети противника.

Основне завдання комплексу є боротьба з бойовим оснащенням балістичних ракет середньої дальності (БРСД). Комплекс може самостійно перехопити БРСД з дальністю пуску до 3500 км.