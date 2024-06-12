Сили оборони кількома ракетами атакували цілі у окупованому Криму

В ніч на середу, 12 червня, Сили оборони України завдали ударів по російських зенітних ракетних комплексах, що були розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Зазначається, що Сили оборони кількома ракетами неназваного типу атакували зенітний ракетний дивізіон С-300 неподалік Бельбеку, а також два зенітних ракетних дивізіонів С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя. Внаслідок атаки знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформацію уточнюють.

«Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів Росії», – розповіли у Генштабі ЗСУ.

Зазначимо, що близько 04:00 місцевий Telegram-канал «Крымский ветер» із посиланням на власні джерела повідомляв, що ймовірно вночі були уражені російські ЗРК. Перед цим у Криму було чутно серію вибухів.

За даними Telegram-каналу, перші вибухи пролунали у Севастополі о 02:47, а через кілька хвилин – у Євпаторії, Саках та Красноперекопську. Ще близько 04:00 один-два вибухи було чутно в Армянську.

Окупаційний голова Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що у місті працювала російська ППО, яка нібито перехопила всі повітряні цілі. Також Развожаєв запевнив, що пошкоджень і постраждалих немає. У міноборони Росії атаку ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 10 червня, Сили оборони також уразили у окупованому Криму російські ЗРК. За даними проєкту «Схеми», внаслідок атаки загинув один російський військовий, ще четверо – отримали поранення.