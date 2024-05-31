Нафтобаза розташована біля порту та постачала паливо російському флоту

У ніч на п’ятницю, 31 травня, невідомі безпілотники атакували нафтобазу у Краснодарському краї, внаслідок чого зайнялася пожежа. За даними місцевих російських Telegram-каналів, під атаку потрапила нафтобаза, розташована у порту «Кавказ». Згодом у прес-службі Генштабу підтвердили влучання по нафтобазі ракетами «Нептун».

Вибухи пролунали у населеному пункті Чушка Краснодарського краї, розташованому за 15 км від нещодавно атакованої кримської Керчі та за 10 км від незаконно збудованого Кримського мосту. Зокрема, місцеві мешканці повідомили про вибухи та загоряння в районі порту «Кавказ».

На світлинах, оприлюднених очевидцями, видно сильну пожежу на узбережжі. Атаку на Тємрюкський район підтвердила місцева влада, заявивши, що є загоряння на трьох нафтових цистернах.

За даними місцевих Telegram-каналів, у порту «Кавказ» розташована нафтобаза, яка постачає паливо для росіян у Криму. Крім того, НПЗ надавала паливо для окупантів у тимчасово непідконтрольних частинах Запоріжжя та Херсонщини.

Користувацькі світлини у Google Maps підтверджують наявність нафтобази, яка розташована впритул до російського порту. До слова, через обстріли Чушки росіяни вчергове перекривали рух Кримським мостом.

Нафтобаза розташована впритул до порту «Кавказ» у Краснодарському краї / Фото Google Maps

Росіяни заявили, що пожежу вдалося загасити лише приблизно о 07:00. Серія вибухів пролунала у Чушці вночі.

Росіяни заявили, що внаслідок атаки згоріли три цистерни з мазутом, а також постраждали двоє співробітників нафтобази.

Згодом у прес-службі Генерального штабу ЗСУ підтвердили влучання по нафтових терміналах у Краснодарському краї, а також ще однієї поромної переправи росіян. Для ураження нафтобази Сили оборони залучили ракети українського виробництва.

«Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї РФ. Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора. Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун"», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Наслідки атаки на нафтобазу росіян у Краснодарському краї / Фото Генштабу

Крім того, Генштаб підтвердив ураження ще одного нафтотерміналу в Краснодарському краї, проте де саме, не уточнив.

Зазначимо, напередодні Сили оборони атакували дронами та ракетами ATACMS російські кораблі та портову інфраструктуру в тимчасово окупованій Керчі. Внаслідок атаки було успішно вражено чотири російські катери «Тунєц», два з яких – повністю знищено, а також поромну переправу, залізничні пороми якої були єдиними в регіоні та здійснювали перевезення для потреб російських окупантів. Так, внаслідок влучання ракет ATACMS один з поромів сів на мілину та заблокував рух всієї Керченської переправи.