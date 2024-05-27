Дрони вдарили по АЗС «Роснєфті» та АГЗС «Nord газ»

У ніч на понеділок, 27 травня, невідомі дрони здійснили атаку на дві паливно-заправні станції, розташовані біля міста Лівни Орловської області Росії. Внаслідок удару нібито загинув водій пожежної частини, ще трьох поранено, заявила місцева влада.

Місцеві мешканці заявили про щонайменше сім вибухів. Губернатор Орловської області підтвердив влучання по місцевих АЗС. Внаслідок атаки невідомих дронів постраждав фасад однієї із заправних станцій у місті Лівни.

За даними російських пропагандистських телеграм-каналів, АЗС розташована поблизу місцевого нафтопереробного заводу – Лівенської нафтобази. На світлинах, опублікованих у соцмережі, видно, як через вибухову хвилю з будівлі злетіло облицювання – водночас загоряння баків із паливом не відбулося.

Губернатор Орловської області заявив, під час ліквідації наслідків на АЗС відбулася атака ще одного дрона, через яку начебто загинув водій пожежної частини, а ще троє росіян отримали поранення.

Пізніше один з російських пропагандистських каналів заявив, що від дронової атаки могла постраждати друга паливно-заправна станція. За даними Telegram-каналу, внаслідок атаки постраждали АЗС «Роснєфті» та АГЗС «Nord газ».

Російське міністерство оборони традиційно заявило, що ППО начебто знищило та перехопило шість безпілотників над Орловською областю та звинуватило в атаці Україну. Зазначимо, Лівни розташовані за 200 км на північний схід від українсько-російського кордону.