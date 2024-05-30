Один з поромів сів на міль та заблокував рух всієї переправи

У ніч на четвер, 30 травня, Сили оборони успішно уразили ракетами ATACMS російську поромну переправу в тимчасово окупованій Керчі в Криму. Внаслідок атаки пошкоджені два пороми, які перевозили вантажі росіян, повідомили у прес-службі Генштабу.

Раніше російські пропагандистські канали повідомили, що ЗСУ вночі атакували не тільки російські катери «Тунєц», але і пороми, розташовані поблизу Керчі. У прес-службі Генштабу підтвердили влучання та повідомили, що для ураження поромної переправи застосували ракети ATACMS.

«Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Варто зазначити, що цей об’єкт прикривали “сучасні” російські засоби ППО - “Панцир”, “Тор”, “Тріумф”. Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали “новітній” протиповітряний щит загарбників», – повідомили у прес-службі Генштабу.

На опублікованих Генеральним штабом супутникових знімках видно місця влучання на поромній переправі. Повідомляється, що внаслідок нічного обстрілу зазнали суттєвих ушкоджень два російські пороми. Один із них сів на мілину та заблокував рух всієї Керченської переправи, заявили у Генштабі.

У прес-службі Генштабу уточнили, що пороми здійснювали автомобільні та залізничні перевезення для росіян. Водночас за даними «Мілітарного», уражені пороми – залізничні та були єдиними цього типу, що обслуговували Керченську поромну переправу.

Нагадаємо, під час нічної атаки 30 травня Сили оборони за допомогою морських дронів також уразили чотири російські катери «Тунєц». Катери використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова. В результаті української атаки два катери – повністю знищені, ще два отримали серйозні пошкодження.