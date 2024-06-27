Поруч з тілом господаря, яке знайшли в парку, перебував собака

У четвер, 27 червня, у парку «Знесіння» у Львові знайшли тіло людини, поруч з яким був собака. Мешканців просять допомогти встановити особу померлого. Про це повідомив керівник притулку «Домівка врятованих тварин» Орест Залипський.

Оскільки тіло померлого важко ідентифікувати, мешканців просять допомогти встановити господаря, впізнавши собаку.

«В парку “Знесіння” знайшли тіло, поруч з яким був собака, що на фото. Шукаємо людей, які впізнають собаку, після чого зможемо ідентифікувати господаря. Тим самим зможемо допомогти поліції», – розповів Орест Залипський.

Біля тіла господаря перебував його собака (фото Ореста Залипського)

У поліції Львівщини повідомили ZAXID.NET, що, за попередніми даними, на тілі не виявили ознак насильницької смерті. Особу померлого встановлюють. Усіх, хто має будь-яку інформацію з приводу згаданої події, просять телефонувати в поліцію на лінію 102.