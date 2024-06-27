Її помітив тракторист, який працював на паях

На Тернопільщині через чотири дні в полі знайшли 62-річну жінку, яку раніше поліція та рідні оголосили в розшук. Її помітив тракторист, який працював на паях в місцевій громаді. 23 червня поліція повідомляла, що жителька Підгаєччинни пішла в ліс і не повернулася.

62-річна мешканка села Литвинів Підгаєцької громади Марія Замостяник зникла після обіду 23 червня. Рідні повідомили в поліцію, що вона вийшла з дому і пішла у напрямку місцевого лісу. Правоохоронці оголосили її в розшук і повідомили прикмети жінки, повідомили ZAXID.NET в поліції Тернопільщини.

Водночас на околицях села Литвинів та на території Підгаєцької громади розпочалися пошуки зниклої. Окрім поліцейських Марію Замостяник шукали і місцеві жителі. Лише на четвертий день її вдалося розшукати.

Жінка перебувала сама в полі поблизу села Литвинів. Її помітив тракторист, коли виконував роботи на землі. Чоловік, коли побачив невідому, одразу звернувся в поліцію.

На місці події правоохоронці з’ясували, що це – жителька села Литвинів Підгаєцької громади, яка оголошена в розшук. Як вона опинилася в полі і чому не могла знайти дороги додому, селянка не змогла відповісти. Правоохоронці також з’ясували, що за час відсутності жертвою злочинних посягань вона не стала. Однак за тривалий час блукань організм жінку ослабився, тому її госпіталізували у медичний заклад.