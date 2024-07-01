Фільм вийде в прокат у вересні

Виконавець головної ролі у стрічці «Спліт» Джеймс МакЕвой втілив ще одного страшного персонажа у трилері «Не говори зі злом» від продюсерів фільму «Людина-невидимка». Картина уже отримала дату виходу в український прокат: її можна буде побачити у кінотеатрах України з 12 вересня.

Фільм жахів «Не говори зі злом» (Speak No Evil) буде моторошною історію від відомої кіностудії Blumhouse та режисера Джеймса Воткінса, який працював над культовим серіалом «Чорне дзеркало».

Фільм розповість про те, як американська родина вирушає у заміський будинок до британської сім’ї, з якою вони потоварищували під час відпустки. Проте вони навіть не підозрюють, що зовсім скоро відпочинок їхньої мрії перетвориться на справжній жах.

Нагадаємо, нещодавно МакЕвой зіграв головну роль у детективній драмі «Мій син» з Клер Фой та у популярному фентезійному серіалі «Темні матерії».