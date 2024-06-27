Кадр з фільму «Збирач кісток»

Вийшов український трейлер нового фільму «Збирач кісток», в якому головні ролі зіграли Мел Гібсон та Фіфті Сент. Режисером фільму є Асіф Акбар. У кінотеатрах фільм можна буде подивитися з 18 липня.

Одинадцять жінок було жорстоко вбито. ФБР відправляє своїх найкращих агентів на пошуки злочинця. Поліція також приділяє справі першочергову увагу, але лише детективу Ортезі вдається вийти на слід убивці.

Після зникнення його племінниці справа набуває ще більш небезпечного розвитку, і кожен, хто бере участь у розслідуванні, стає підозрюваним.