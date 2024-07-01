Над Каранським районом Севастополя здійнявся стовп диму

У кримському Севастополі у понеділок, 1 липня, пролунав вибух, працювала російська ППО. В районі місцевої Балаклавської ТЕС піднявся великий стовп диму, повідомили місцеві Telegram-канали.

Повітряну тривогу в Криму оголосили приблизно о 18:30, а приблизно о 18:50 у Севастополі пролунали вибухи. Російські пропагандистські канали заявили, що у місті нібито спрацювала ППО.

Згодом у мережі з’явилися світлини зі стовпом диму, який йде з району розташування Балаклавської теплоелектростанції. У Telegram-каналах росіян заявили, що прильоту на станцію не було, проте пізніше очевидці опублікували відео з чорним димом, який йде з місця, де розташована ТЕС.

Telegram-канал «Кримський вітер» уточнив, що атака могла припасти на військову частину, розташовану в селі Каранське (Флотське) біля Севастополя, де росіяни, імовірно, тримають системи ППО.

Місцеві мешканці повідомили про пожежу в районі прильоту.

У міністерствах оборони України та Росії атаку наразі не коментували.

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