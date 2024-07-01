Сігурні Вівер здобула популярність після виконання ролі Еллен Ріплі у фільмах «Чужий»

Відома американська акторка та триразова номінантка на премію «Оскар» 74-річна Сігурні Вівер нагороджена «Золотим левом» за заслуги перед кіномистецтвом, повідомляє прес-служба Венеційського кінофестивалю.

Директор кінофестивалю Альберто Барбера наголосив, що «у актриси такого калібру, як Сігурні Вівер, мало суперників».

Вівер завоювала популярність після виходу фільму «Чужий» Рідлі Скотта. «Не зупинившись на досягнутому, вона постійно кидала виклик собі, обираючи найрізноманітніші жанри. Вона сприяла успіху фільмів Джеймса Кемерона, Пола Шредера, Пітера Вейра, Майкла Ептеда, Романа Поланського, Івана Райтмана, Майка Ніколса, Енга Лі та багатьох інших», – додав Барбера.

Вівер, зі свого боку, сказала, що отримати цю нагороду – привілей, який вона поділяє з усіма режисерами і колегами, з якими працювала протягом багатьох років.

Нагадаємо, Сігурні Вівер здобула популярність після виконання ролі Еллен Ріплі у фільмах «Чужий», «Чужі», «Чужий 3» та «Чужий: Воскресіння». Ця роль принесла їй безліч нагород, зокрема номінацію на премію «Оскар», а героїня акторки Еллен Ріплі стала однією із найзначніших жіночих образів у світовому кіно. Також Вівер знімалась у таких відомих фільмах як «Аватар», «Серцеїдки», «Мисливці на привидів», «Горили в тумані» та інші.

Вівер тричі номінувалася на премію «Оскар» (1987, 1989 – двічі). Вона є володаркою премій «Золотий глобус» (1989 – двічі), BAFTA (1998) та «Сатурн» (1987, 2010).