У квартирі побратима загиблого військового вилучили кілька одиниць зброї

В Одесі під час відпочинку в одному з помешкань 17-річна дівчина застрелила 23-річного військовослужбовця з автомата під час застілля. Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області у понеділок, 1 липня.

За даними слідства, інцидент стався у ніч на неділю, 30 червня, у Приморському районі Одеси. Про подію повідомив 24-річний військовослужбовець, який запросив у гості свого 23-річного побратима, а також знайомих дівчат 17 та 20 років.

«Під час хмільного застілля менша за віком дівчина виявила бажання спробувати розібрати та зібрати автомат, що належить власнику квартири, взяла зброю в руки і відбулися постріли. Кулі поцілили у 23-річного військового», – повідомили у пресслужбі поліції.

Чоловік загинув на місці від отриманих поранень.

Правоохоронці вилучили автомат Калашникова та кілька магазинів з набоями до нього, а також пістолети, гільзи та інші речі. Речові докази скерували на експертизу.

«Правоохоронці зʼясовують всі обставини загибелі військовослужбовця, а також підстави наявності та зберігання автоматичної зброї за місцем мешкання у його товариша», – повідомили у пресслужбі поліції.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність).