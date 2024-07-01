За лот змагалися четверо учасників

28 червня управління майном комунальної власності Львівської міськради продало з аукціону цокольне приміщення площею 31 м2 на вул. Чупринки, 63. В аукціоні перемогло ПП «Мозаїк» львівського ді-джея Вадіма Брауна, запропонувавши за приміщення на 1 копійку більше, ніж найближча конкурентка Галина Люзан. До слова, Галина Люзан вже має одне приміщення за цією адресою.

Приміщення не перебуває в оренді і не є пам’яткою. Його стан – задовільний, тут є вікна, санвузол, електрика. За лот, стартова ціна якого становила 471,24 тис. грн, змагалися четверо учасників. Остаточні ставки були такі:

ТОВ «Індустрія ЛВ» – 600 тис. грн;

Наталія Іськович – 600 тис. грн і 2 коп.;

Галина Люзан – 1 177 777,77 грн;

ПП «Мозаїк» – 1 177 777,78 грн.

Приміщення на вул. Чупринки, що продала міськрада (фото зі сторінки аукціону)

У результаті торгів ціна приміщення зросла у 2,5 рази і склала 38 тис. грн або 937 доларів за квадратний метр.

Додамо, що того ж дня міськрада продала нежитлове приміщення на вул. Марії Заньковецької у центрі Львова усього за 507 доларів за метр. Покупцем стало ТОВ «Індустрія ЛВ».

ПП «Мозаїк», що, за даними сервісу YouControl, займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна, належить львівському ді-джею Вадіму Брауну. Він також є співвласником закладів «Довгі бурхливі оплески», студії звукозапису Gonivo Records у Львові і ТОВ «Парк пригод» у Києві.