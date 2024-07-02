Казахський опозиціонер Айдос Садиков, на якого 18 червня у Києві вчинили замах, помер у лікарні. Про це повідомила його дружина зранку у вівторок, 2 липня.

За її словами, лікарі 13 днів боролися за життя Садикова, а втім, «дива не трапилося». Також вона підкреслила, що його вбивство – на совісті президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, який, на її думку, стоїть за замахом.

«Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося. Його смерть на совісті Токаєва», – йдеться у повідомленні Наталії Садикової у Facebook.

Зазначимо, що 18 червня у Садикова стріляли, коли він сидів в авто з дружиною біля свого дому. Злочинець утік, а опозиціонер у важкому стані потрапив до лікарні: куля влучила у скроню і зачепила мозок.

Його дружина заявила, що до замаху на її чоловіка причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Сам Токаєв заявив, що казахстанські правоохоронці готові розслідувати замах, щоб «встановити істину».

Українські правоохоронці знайшли та оголосили про підозру двом чоловікам, які здійснили замах на Айдоса Садикова. Зловмисники виявилися громадянами Казахстану. За відомостями про підозрюваних, ймовірно, злочин вчинили Алтай Жаканбаєв і Мейрам Каратаєв. Вони на замовлення невстановленої людини приїхали до Києва, де стежили за Садиковим, його розпорядком дня, роботою та пересуваннями. Для прикриття вони орендували житло за різними адресами. 18 червня близько 12:14 Каратаєв підійшов до автомобіля Садикова з боку водійського сидіння та здійснив один постріл у голову, спричинивши тяжкі травми.

Хто такий Айдос Садиков

Айдос Садиков – казахський опозиційний активіст і журналіст. Політичну карʼєру він почав у 2005 році, коли очолив відділ опозиційної партії «Справжній Ак жол» у місті Актобе на заході Казахстану. Згодом він заснував опозиційний громадський рух «Гастат» та створював незалежні профспілки на підприємствах нафтовидобувної компанії «СНПС-Актобемунайгаз». Також став співголовою соціал-ліберальної партії «Жусан».

Садиков критикував президента Нурсултана Назарбаєва та його наступника Касима-Жомарта Токаєва за корупцію, яку вони покривають. За 20 років політичного активізму проти Садикова відкрили щонайменше пʼять кримінальних справ, здійснювали підпали майна, переслідували й зрештою витиснули з країни. У 2014 році подружжя Садикових переїхало до Києва і попросило про політичний притулок.

У 2018 році Айдос Садиков разом із дружиною Наталією створив YouTube-канал «БАСЕ». Садикови пояснювали контекст подій у Казахстані, розповідали про російсько-казахські відносини, міграцію росіян у Казахстан та їхні конфлікти з казахами. Окремо Садикови розповідали про те, як Росія обходить санкції через Казахстан.

У Айдоса Садикова залишилась дружина і троє дітей.