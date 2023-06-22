Фірми з Казахстану й Киргизстану постачають до Росії товари, які держава-агресорка не може купувати безпосередньо у виробників через санкції. Багато з таких фірм було створено у 2022 році – після початку повномасштабної війни, повідомило в четвер, 22 червня, «Радіо Свобода».

Журналісти отримали список західних електронних компонентів, знайдених у російському озброєнні та допоміжних системах, який українська розвідка склала для ЄС. Далі вони виявили ці та інші деталі серед масиву даних з митниці Казахстану та Киргизстану за допомогою міжнародних баз імпорту-експорту ImportGenius та Sinoimex. Таким чином, журналісти знайшли докази постачання західних товарів подвійного призначення через ці країни до Росії, серед яких мікрочіпи, телекомунікаційне обладнання та інша електроніка, яку українські військові виявили, зокрема, в російських ракетах, танках, гелікоптерах, безпілотниках та радіосистемах, які росіяни використовують у повномасштабній війні проти України. Журналісти зауважили, що масштаби цих постачань до Росії з Казахстану та Киргизстану зросли у десятки разів, порівняно з експортом впродовж минулих років, а багато фірм, які постачають ці товари до Росії, були створені у 2022 році.

Так, казахська «ЕлтексАлатау» лише за один день у грудні 2022 року вона відправила до Росії понад 100 партій електроніки подвійного призначення, яку використовують російські війська в Україні. Серед товарів, зокрема, чіпи американської компанії Analog Devices, які використовуються у приладах нічного бачення «Сосна-У» – ними обладнані російські танки Т-72Б3М. У тому ж місяці виробник «Уралвагонзавод» заявив про постачання нової партії цих танків до Міноборони РФ.

І хоч «ЕлтексАлатау» не вказує отримувача деталей в РФ, її офіційний партнер – російська фірма «Элтекс-МСК», яка на офіційному сайті прямо називає своїми постійними клієнтами Міноборони Росії та ФСБ.

Інший партнер казахської «ЕлтексАлатау» – російський виробник телекомунікаційного обладнання «Элтекс», один із керівників якого писав у 2017 році, що компанія реалізує складні проекти для приватних та державних замовників, у тому числі для Міністерства оборони РФ. У казахської компанії з «Элтексом» також є спільний акціонер – російський бізнесмен Алєксєй Чєрніков.

Ще одна компанія – Astaris з Астани, створена через два місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – також постачає продукцію подвійного призначення російським клієнтам. Так, з травня по вересень 2022 року Astaris відправила до Росії десятки партій західних товарів подвійного призначення, які належать до семи з дев’яти категорій, відзначених у санкційних списках США як «високопріоритетні» – у зв’язку із тим, що вони були виявлені в російському озброєнні, що застосовується в Україні. Єдиним власником Astaris є підприємець білоруського походження Олександр Скоробогатий, який також має логістичну компанію в російському Смоленську. Єдиним одержувачем постачання від Astaris вказана російська «Новая электронная компания» у Смоленську. Там не відповіли на запитання, чи використовується електронна продукція у військовому виробництві.

Ще одна казахська компанія – Elem Group – була зареєстрована 14 березня 2022 року, тобто через кілька тижнів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Компанія тісно пов’язана з російською фірмою «Стрелой Е-Коммерц». У 273 партіях були присутні товари подвійного призначення, зазначені у списках санкцій США як продукція з «високим пріоритетом».

Четверта казахська фірма – «Компания Електронікс», яка пов’язана з російським виробником електроніки, компанією ITC, також постачає деталі до Росії. ITC, у свою чергу, забезпечує західними технологіями російський «НИИ автоматики им. Н. Л. Духова», де розробляються ядерні боєголовки. Раніше вона також була постачальником для підсанкційних російських компаній «Электроприбор» та «Аврора».

Киргизька компанія RM Design and Development постачає до Росії підсилювачі Analog Devices, які використовуються в системах зв’язку російських бойових машин піхоти «Басурманін». Зокрема, російська компанія «Микроприбор» отримала від цієї киргизької компанії понад 300 постачань деталей подвійного призначення, що використовують у російській військовій техніці та є у санкційному списку США. Ймовірно, «Микроприбор» пов’язаний з Іжевському радіозаводі, який розробляє та постачає товари російській армії і вже перебуває під санкціями України.

Ще одна компанія, яка отримує електроприлади від вищезгаданої киргизької фірми – «Регион-Проф» у Санкт-Петербурзі, яка під українськими санкціями ще з 2019 року.

Раніше ця компанія була одним з постачальників Пензенського науково-дослідного електротехнічного інституту – підприємства, що займається розробкою технологій безпечного зв’язку для російських державних служб безпеки.

З квітня по жовтень 2022 року «Регион-Проф» отримала від RM Design and Development понад 500 партій товарів, серед яких мікроконтролери американської компанії Atmel. Їх вже знаходили у російській військовій техніці: бойових гелікоптерах, безпілотниках, військових системах зв’язку тощо.

Вже згаданий розробник ядерної зброї, «НИИ автоматики им. Н. Л. Духова» також міг отримувати деталі від киргизької компанії через свого російського постачальника – «Базис Трейд Прософт».

Раніше представники ЄС публічно висловлювали занепокоєння тим, що технології подвійного призначення, експортовані з держав-членів Євросоюзу, фактично завозяться у Росію. Серед країн, які допомагають Росії обходити санкції, називали, крім Казахстану, також Туреччину та Вірменію.