Усі пісні з третього сезону серіалу «Ведмідь»
Третій сезон комедійного серіалу «Ведмідь» дебютував на стримінговому сервісі Disney+. Стилстично він продовжив усе те, що відрізняло перші два сезони. Серед іншого, це добрий саундтрек. Сайт Deadline опублікував перелік усіх піснень з третього сезону серіалу.
Нагадаємо, Джеремі Аллен Вайт грає шеф-кухаря, який повертається додому, щоб керувати хаотичною сендвічною свого покійного брата в Чикаго. Серіал отримав 10 премій «Еммі» та чотири «Золоті глобуси».
Саундтрек першого сезону включав треки таких легендарних гуртів, як Refused, Wilco, The Breeders, REM і Radiohead, а також пісні Вана Моррісона, Джона Маєра та інших. Для другого сезону саундтрек варіюється від Smashing Pumpkins та Тейлор Свіфт до Джорджа Гаррісона.
Ось усі пісні, які звучать у третьому сезоні серіалу:
1 серія
2 серія
4 серія
- Pearly Dewdrops – Cocteau Twins
- Spining Away – Brian Eno and John Cale
- Long Live – Taylor Swift
- Getchoo – Weezer
5 серія
- Dream Little One, Dream – Walter Schumann & Charles Laughton
- Purple Heather – Van Morrison
- Mixed Emotions – The Rolling Stones
6 серія
- Get Down On It – Kool & the Gang
- The Morning Fog – Kate Bush
- Let Whip It – Dazz Band
- Sabotage – Beastie Boys
- Got This Happy Feeling – Ghetto Brothers
7 серія
- No Machine – Adrianne Lenker
- Save it for Later – The Beat
- Fight For Your Right – Beastie Boys
- Stephanie – Lindsey Buckingham
- Up on the Roof – Carole King
8 серія
9 серія
- Are You Looking Up – Mk.gee
- Strange Currencies – R.E.M.
- Secret Love – Stevie Nicks
- Blowing Kisses – Jennifer Castle
- A Murder of One – Counting Crows
10 серія
- In the Garage – Weezer
- The Big Country – Talking Heads
- Joy – The Sundays
- Within Your Reach – The Replacements
- Can You Hear Me – David Bowie
- Diamond Diary – Tangerine Dream
- Just One More Day – Otis Redding
- We Close Our Eyes – Susannah Hoffs
- Big White Cloud – John Cale
- Laid – James
- Disarm – Smashing Pumpkins