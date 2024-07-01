Джеремі Аллен Вайт грає шеф-кухаря

Третій сезон комедійного серіалу «Ведмідь» дебютував на стримінговому сервісі Disney+. Стилстично він продовжив усе те, що відрізняло перші два сезони. Серед іншого, це добрий саундтрек. Сайт Deadline опублікував перелік усіх піснень з третього сезону серіалу.

Нагадаємо, Джеремі Аллен Вайт грає шеф-кухаря, який повертається додому, щоб керувати хаотичною сендвічною свого покійного брата в Чикаго. Серіал отримав 10 премій «Еммі» та чотири «Золоті глобуси».

Саундтрек першого сезону включав треки таких легендарних гуртів, як Refused, Wilco, The Breeders, REM і Radiohead, а також пісні Вана Моррісона, Джона Маєра та інших. Для другого сезону саундтрек варіюється від Smashing Pumpkins та Тейлор Свіфт до Джорджа Гаррісона.

Ось усі пісні, які звучать у третьому сезоні серіалу:

1 серія

2 серія

4 серія

5 серія

6 серія

7 серія

8 серія

9 серія

10 серія