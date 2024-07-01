У Львові прогнозують грози і можливий град

На 2 липня на Львівщині оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності, жовтий). Синоптики прогнозують сильний вітер і дощ та можливий град.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив про пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, град і грози. Вночі та вранці буде значний дощ, вдень – короткочасний.

Також очікується туман, що спричинить погіршення видимості до 500-1000 м.

Температура повітря вночі 12-17°, вдень 18-23° тепла.

У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони закликають не нехтувати правилами поведінки під час грози. У випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.