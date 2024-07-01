Через дощі очікують підвищення рівня води у річках

Через зливи 1-2 липня на території Закарпатської та Івано-Франківської областей синоптики очікують підвищення рівня води у річках та сходженння селевих потоків у гірських районах.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, протягом дня 1 липня, а також вночі та вранці 2 липня на території регіону очікують значні короткочасні дощі та грози зі шквальним вітром 17-22 м/с. В окремих населених пунктах прогнозують град, діаметром 6-19 мм.

«Ввечері 1-го та протягом ночі з 1 на 2 липня в місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого та схилового стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах, внаслідок захаращення русел потічків та водовідвідних канав. У гірських районах існує загроза сходу невеликих селів», – інформують в ДСНС.

Сильні дощі прогнозують і на Прикарпатті. За інформацією Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології 1-2 липня через негоду очікують пiдвищення рiвнiв води у річках на 0,2 – 0,8 м. У мiсцях iнтенсивних опадів можуть формуватися значні схилові стоки без негативних наслідків.