Стовбур поваленого дерева перегородив автошлях М-06 у селі Сюрте Ужгородського району

Під час негоди ввечері 27 червня шквалисті пориви вітру повалили дерева на території Ужгородського та Мукачівського районів. Одне з дерев перегородило трасу міжнародного значення Київ – Чоп, а в селі Верхні Ворота дерево пошкодило покрівлю житлового будинку.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 28 червня, стовбур поваленого дерева перегородив автошлях М-06 у селі Сюрте Ужгородського району.

«Внаслідок цього рух проїжджою частиною був неможливий. На місці працювали рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Чопа, які розкряжували 38 кубометрів деревини та звільнили ділянку для руху транспортних засобів», – інформують у ДСНС.

У селі Верхні Ворота Мукачівського району дерево обвалилось на житловий будинок, пошкодивши 10 м2 покрівлі.

На місці працювали рятувальники, які допомогли мешканцям будинку розібрати крону дерева. Обійшлося без постраждалих.