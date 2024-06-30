У Ясниському кар'єрі на Львівщині шукають тіла двох дітей
Рятувальна операція триває
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На території Ясниського кар'єру, що за приблизно 20 км від Львова, кілька годин шукають тіла двох дітей. На місці також чергують медики. Повідомлення про зникнення дітей з’явилися у другій половині дня. Інформацію про це ZAXID.NET у неділю, 30 червня, підтвердили у Державній службі з надзвичайних ситуацій та Центральній рятувально-водолазній службі Львівщини.
«До нас сьогодні надійшла інформація, що в озері втопилися двоє дітей. Наш підрозділ виїхав до озера Ясниський кар'єр. Там тривають пошукові роботи. Деталі повідомимо згодом», – розповів заступник речника ДСНС Львівщини Ігор Курус.
Станом на 21:30 інформації про результати пошуків немає. Зазначимо, що у ДСНС закликають не нехтувати елементарними правилами безпеки на воді. Зокрема, переконуватися, що під водою немає зайвих предметів (каміння, брухту, водоростей), не заходити у воду після вживання алкоголю, не перебувати у воді довше ніж 20 хвилин, не відпливати далеко від берега. Також купатися слід там, де є рятувальні служби. Крім цього, купатися потрібно вранці або ввечері, коли немає небезпеки перегрівання під сонцем тощо.