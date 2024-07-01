Священники прибули до Росії в межах нещодавнього обміну

Україна передала Росії ще двох засуджених священників УПЦ МП в межах обміну полоненими. Кліриків Олександра Лунєгова та Миколу Закройця передали окупантам під час останнього обміну, повідомила у понеділок, 1 липня, «Релігійна правда» із посиланням на російську омбудсменку Татьяну Москалькову.

За даними росіянки, що в межах обміну до Росії потрапили засуджені в Україні клірики УПЦ МП Микола Закроєць із Сумщини і Олександр Лунєгов з Дніпропетровщини. Священників передали до Росії разом із засудженим митрополитом Іонафаном, якого, за даними ЗМІ, обміняли на кількох військовополонених під час обміну 22 червня.

Що відомо про обміняних священників УПЦ МП

Клірика Дніпропетровської єпархії Олександра Лунєгова засудили за виправдання російської агресії проти України. Священник УПЦ МП слідкував за російськими пропагандистськими та військовими каналами окупантів у Telegram. Крім того, Лунєгов був учасником чат-бота «VоZмездие», покликаного збирати відомості про ЗСУ.

Митрополит Іриней Середній (зліва) нагороджує протоієрея УПЦ МП Олександра Лунєгова (справа) у 2018 році

Миколу Закройського, клірика УПЦ МП у Ямполі, що на Сумщині, засудили на 15 років ув’язнення у жовтні 2023 року за підозрою в державній зраді. За даними слідства, Закроєць надавав окупантам адреси та контакти голови Ямпільської громади, а також правоохоронців, місцевої влади та журналістів Шостки та Ямполя.

Засуджений за держзраду священник УПЦ МП Микола Закроєць

Нагадаємо, 28 червня низка українських ЗМІ повідомила про те, що в обмінний фонд потрапив митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП, росіянин Іонафана (Анатолій Єлецьких), засуджений за розпалювання релігійної ворожнечі на п’ять років. Вже 23 червня у мережі з’явилося відео богослужіння зі Свято-Духівського собору РПЦ в Мінську, де був присутній обміняний Іонафан. Російській пропагандистські ЗМІ повідомили, що звільненню засудженого митрополита нібито сприяв Папа римський Франциск.

Священників передали до Росії в межах обміну 22 червня, під час якого Україна повернула 90 полонених захисників. Вдалося повернути 59 Оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з «Азовсталі».

28 червня Україна повернула ще 10 людей, серед яких – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, цивільні українці, підозрювані в РФ нібито у шпигунстві та екстремізмі. Хто саме повернувся додому в межах обміну, можна переглянути тут.