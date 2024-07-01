Трагічний випадок стався на території колишньої бази відпочинку у Чишках

У неділю, 30 червня, на території колишньої бази відпочинку у селі Чишки поблизу Львова потонув 61-річний чоловік.

Як розповіли у Центральній рятувально-водолазній службі Львівщини, трагічний випадок стався на території колишньої бази відпочинку «Електрон» в селі Чишки Давидівської громади. Під час купання в місцевому озері, глибина якого орієнтовно 3-3,5 метри, втопився 61-річний мешканець села Волиця. 30 червня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи обстежили частину озера, але тіла не знайшли.

У водолазній службі уточнили ZAXID.NET, що в понеділок вранці тіло випливло на поверхню озера, звідки його витягли працівники ДСНС.