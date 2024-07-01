Головні ролі зіграли Мішель Докері та Марк Волберґ

Новою режисерською роботою актора,режисера та продюсера Мела Ґібсона став гостросюжетний фільм під назвою «Небезпечний рейс», де головні ролі виконають Мішель Докері та Марк Волберґ.

«Небезпечний рейс» (Flight Risk) розповідає про маршалку повітряних сил США. Медлін Гарріс отримала термінове доручення. Вона повинна переправити важливого злочинця для допиту на невеликому літаку через арктичну пустелю. Про це завдання ніхто не знає. Принаймні, так здавалося. Літак захопив псих, підісланий кримінальним угрупованням, і тепер Медлін змушена об'єднатися з ув'язненим, щоб вижити. Але чи може вона по-справжньому йому довіряти?

Роль маршала Медлін Гарріс виконає зірка хітового серіалу та фільмів «Абатство Даунтон» Мішель Докері. Марк Волберґ («Трансформени») втілить божевільного пілота. Його підіслали вбити злочинця, який забагато знає.

Злочинця зіграє Тофер Грейс, відомий за супергеройським фільмом «Людина-павук 3: Ворог у тіні».

Новий фільм від режисера стрічок «Хоробре серце», «Страсті Христові» та «З міркувань совісті» вийде в український прокат 7 листопада.

А Ґібсона-актора можна буде побачити з 18 липня у трилері «Збирач кісток».