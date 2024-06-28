Райт та Генкса омолоджували за допомогою комп'ютерної графіки

Том Генкс та Робін Райт знову зустрілися на знімальному майданчику у фільмі «Тут» Роберта Земекіса. Земекіс є режисером фільму «Форрест Гамп» (1994, 38 нагород по всьому світу, включаючи 6 премій «Оскар»), де Генкс та Райт зіграли головні ролі. Усі троє співпрацюють після 30 років перерви та великого успіху.

В основу сценарію покладено опублікований у 2014 році графічний роман Річарда МакГуайра «Тут» (Here), що є розширеною версією опублікованого в 1989 році однойменного коміксу того ж автора.

Фільм – про людей, що мешкають на тій самій ділянці у Новій Англії з 3 млн року до н.е. по теперішній час. Основна частина дії розгортається в 20-му столітті та в перших десятиліттях 21-го століття. Саме на цьому часі і зосередився режисер.

У центрі сюжету картини «Тут» життя американця Річарда (Генкс), починаючи з його молодості до глибокої старості. Робін Райт зіграла Маргарет, дівчину Річарда, а потім і його дружину.

Камера у фільмі постійно залишається на одному місці, показуючи події, що відбуваються в одному будинку (і на місці, де він побудований, до його зведення) протягом століття. Для цього Райт та Генкса омолоджували як за допомогою гриму, так і з використанням комп'ютерної графіки. Також у фільмі зіграли Пол Беттані («Легенда», «Код да Вінчі») та Келлі Райлі («Єлловстоун»).

«Тут» вийде у прокат 15 листопада.