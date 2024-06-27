Україна завершила свої виступи на Євро-2024

Напередодні Україна провела свій останній матч на Євро-2024, в якому розійшлась миром з Бельгією (0:0), і завершила виступи на континентальній першості. Підопічні Сергія Реброва за підсумками трьох турів набрали 4 очки, яких, однак, не вистачило для виходу у плей-оф турніру.

Нічия з Бельгією дозволила Україні встановити одразу кілька статистичних досягнень. З моменту дебютного Євро-2012 Україна зіграла 14 матчів, і у кожному з них пропускала бодай один гол. Серія «синьо-жовтих» була найдовшою серед усіх команд в історії чемпіонатів Європи – за 13 попередніх поєдинків українці пропустили 23 м'ячі.

Окрім цього, Україна перервала ще одну серію на турнірі – безнічийну. В усіх попередніх 13 поєдинках українці вигравали або програвали (здобули 4 перемоги та зазнали 9 поразок).

Збірна Україна також оновила рекорд всього чемпіонату Європи: в новітній історії команда Реброва стала першою, що вилетіла з групи з 4 очками. При цьому Україна встановила й національний рекорд на Євро, закінчивши груповий етап з 4 очками (ніколи раніше ми не набирали більше 3 балів).

Нагадаємо, перед останнім туром «синьо-жовті» посідали четверту сходинку, попри рівну кількість очок з іншими командами – Румунією, Бельгією та Словачиною. Українцям так і не вдалось розпакувати ворота бельгійців, тоді як у паралельному матчі словаки розписали бойову нічию (1:1), зберігши попереднє розташування у квартеті.

Підсумкова таблиця групи Е: