У Львові будують центр допомоги українцям, які зазнали тортур на війні
Новини Львова від ZAXID.NET за 27 червня
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У четвер, 27 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Щоб позбавити страждань. У Львові створять центр допомоги українцям, які зазнали тортур на війні, зокрема, пережили полон чи отримали моральну травму.
- Зламав шию і міг залишитись інвалідом. У лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова допомогли хлопцеві, який невдало пірнув.
- Незаконне переправлення. Троє мешканців Львівщини та один із Запоріжжя усі разом втікали від мобілізації у гумовому човні.
- Не просто кав'ярня, а втілення мрії. У Львові дружина загиблого захисники у пам'ять про чоловіка відкрила заклад «Кава на двох».
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