У четвер, 27 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Щоб позбавити страждань. У Львові створять центр допомоги українцям, які зазнали тортур на війні, зокрема, пережили полон чи отримали моральну травму. Зламав шию і міг залишитись інвалідом. У лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова допомогли хлопцеві, який невдало пірнув. Незаконне переправлення. Троє мешканців Львівщини та один із Запоріжжя усі разом втікали від мобілізації у гумовому човні. Не просто кав'ярня, а втілення мрії. У Львові дружина загиблого захисники у пам'ять про чоловіка відкрила заклад «Кава на двох».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter