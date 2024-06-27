Пацієнт і (зліва направо)керівник Центру нейрохірургії та неврології Остап Федорко,уч з ним -, фізичний терапевт Богдан Крук і нейрохірург Дмитро Щибовик

До львівської лікарні св. Пантелеймона госпіталізували 18-річного львів’янина Богдана Турківа, який на відпочинку у Стрийському районі невдало пірнув і заламав 6-й шийний хребець, а також отримав забій спинного мозку важкого ступеня. Хлопця терміново прооперували. Нейрохірургам дивом вдалося повернути пацієнтові здатність ходити, хоч 90% пацієнтів після таких травм не відновлюються.

Богдан з одногрупниками відпочивав на озері. Вирішив скупатися. Пірнув і дістав головою дна. Після удару відчув, що ноги не слухаються. «Швидка» доставила хлопця до лікарні св. Пантелеймона, повідомили у медзакладі у четвер, 27 червня.

Після обстежень пацієнту поставили діагноз: перелом 6-го шийного хребця та забій спинного мозку важкого ступеня. Хлопець зовсім не міг ворушити ногами. Нейрохірурги вирішили негайно оперувати пацієнта. За це складне оперативне втручання взялися керівник центру нейрохірургії та неврології Остап Федорко та нейрохірург Дмитро Щибовик. Спільно з операційною командою вони видалили зламане тіло хребця і на його місце встановили титанові імпланти.

Хлопець вже самостійно ходить, тож період реабілітації може тривати до року

«Уже наступного дня після операції у пацієнта з’явилися рухи в ногах: спершу у пальцях, згодом – у стопах, а потім – в колінах. Зараз пацієнт вже ходить, хоч ще відчувається легкий параліч, що є нормальним для таких травм», – каже Остап Федорко.

Лікарі кажуть, що це диво, бо 90% пацієнтів з такими травмами не відновлюються. Нині Дмитро проходить реабілітацію. З ним щодня займаються фізичні та ерготерапевти, які допомагають йому поліпшити рівновагу і координацію. Реабілітація та термін регенерації спинного мозку можуть тривати до року, але прогноз для юнака сприятливий.

Щороку до лікарні зі схожими травмами потрапляє до 50 пацієнтів. Тож лікарі радять бути обережними під час відпочинку, особливо біля води, не пірнати у незнайомих водоймах, не знаючи їх глибини тощо.