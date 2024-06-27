У п’ятницю, 28 червня, у Львові та області очікується спекотна погода до 32°С, вдень також можливі грози та град. За прогнозом синоптиків львівського гідрометцентру, діаметр граду буде до 2 см.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 28 червня на Львівщині буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в другій половині дня короткочасні дощі, грози, подекуди град (діаметр 6-19 мм). Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°С, вдень 27-32°С тепла.

Нагадаємо, що нещодавно потужна гроза повалила дерева та обірвала лінії електропередач на Львівщині. У деяких районах також були пошкоджені авто та дахи будинків.