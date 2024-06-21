Засідання Львівської районної ради

У п’ятницю, 21 червня, відбулося засідання сесії Львівської районної ради, на якому представили двох нових депутатів. Про це ідеться на Facebook-сторінці ради.

Новими депутатами стали Ігор Гогоша від партії «Європейська солідарність» і Олександр Склярук від партії «Самопоміч». Вони замінили депутатів, що раніше добровільно склали повноваження.

63-річний Ігор Гогоша – мешканець Львова. Був помічником-консультантом народного депутата Миколи Княжицького, а потім – Андрія Антонищака. Також Ігор Гогоша працював у ТОВ «Лідер-Орто». Зараз є виконавчим директором ГО «Созарін», що займається реабілітацією. Його дружина Лідія Гогоша працює у Львівському обласному центрі зайнятості.

37-річний Олександр Склярук працює у ТОВ «Ренесанс Центр», що він заснував у 2008 році. Підприємство, зареєстроване у Львові, займається ягідництвом і садівництвом.

Ігор Гогоша і Олександр Склярук замінили своїх однопартійців Ігоря Лисоко та Ірину Чорнобиль, які склали повноваження.