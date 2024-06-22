З 2021 року російська влада вважає США «недружньою країною»

Адміністрація США ухвалила рішення закрити два відділення російського візового центру та позбавити російських дипломатів податкових привілеїв. Про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов, повідомила «Радіо Свобода» 22 червня.

За словами Антонова, відділення візового центру закриють у Вашингтоні та Нью-Йорку. Відтак «на плечі російських дипломатів, консулів ляже додаткове навантаження», додав посол.

Окрім цього, у російських дипломатів відберуть «картки звільнення від податку», що Антонов назвав «дрібним, капосним випадом» із боку США.

Анатолій Антонов додав, що американська влада ніяк не прокоментувала своє рішення. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва адекватно відреагує на закриття візових центрів.

До слова, наприкінці травня Міністерство закордонних справ Польщі повідомило про введення обмежень на пересування російських дипломатів територією країни. Обмеження застосували через участь Росії у гібридній війні та причетність російської держави до диверсій в Польщі.