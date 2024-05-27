За словами Радослава Сікорського, в Польщі почастішали випадки диверсій

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про введення обмежень на пересування російських дипломатів територією Польщі. Про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі у понеділок, 27 травня, повідомляють Wiadomosci .

Сікорський розповів, що невдовзі російські дипломати зможуть пересуватися країною лише в межах Мазовецького воєводства, у якому розташована Варшава, а консулам дозволять перебувати лише у тих воєводствах, де вони працюють. Це правило стосуватиметься усіх дипломатів, окрім посла.

Глава польської дипломатії пояснив, що обмеження запроваджують через участь Росії у гібридній війні. Відомство має «докази причетності російської держави до актів саботажу» в Польщі.

«Ми сподіваємося, що Російська Федерація сприйме це як дуже серйозний попереджувальний сигнал», — заявив Радослав Сікорський, додавши, що російські спецслужби здійснюють диверсійні операції по всій Європі.

Як додав Сікорський, Польща – не єдина країна ЄС, яка запровадила такі обмеження. Інші країни ЄС раніше запровадили такі ж правила.

Зазначимо, нещодавно в Польщі заарештували дев'ятеро людей через підозри в диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії. Повідомляється, що найманці були родом з України, Білорусі та Польщі. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що здебільшого серед злочинів – побиття, підпали та спроби підпалу.

До слова, на початку травня європейські спецслужби попередили свої уряди про те, що Росія готує диверсії на всьому континенті. За даними розвідки, російська влада вже почала готувати вибухи, підпали та ураження інфраструктури на європейській території.