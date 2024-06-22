Загиблий жив неподалік парку

В Одесі 43-річний місцевий мешканець загинув від вибуху ручної гранати. Тіло одесита з вибуховими травмами виявив місцевий мешканець у парку на Кримському бульварі. Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області у суботу, 22 червня.

«Під час огляду місця події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати, а на тілі небіжчика, яким виявився 43-річний містянин, що жив неподалік, виявили травми, характерні для вибухових», – ідеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що повні обставини події ще встановлюються. Точну причину смерті визначать судово-медичні експерти.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що 43-річний мешканець сам ліг на гранату і підірвав себе.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України попередньо з приміткою «самогубство» та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).