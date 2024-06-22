В Україні вперше провели комплексне дослідження вікових дерев парку-пам’ятки. На Львівщину приїхали закордонні фахівці з догляду за старими насадженнями, вони дослідили ландшафт історичного парку XVIII століття біля палацу у Роздолі. За підсумками своєї роботи арбористи рекомендують способи догляду та збереження цінних старих дерев, найдавнішим з яких близько 300 років.

Перше комплексне дослідження вікових дерев

Огляд історичного парку, зокрема його вікових дерев довкола палацу Лянцкороських – Жевуських у Роздолі на Львівщині є першим комплексним дослідженням ветеранським дерев, зазначають керівники проєкту «Палац Розділ».

У Роздолі 17-21 червня відбувся тижневий теоретично-практичний семінар та форум для арбористів для вивчення вікових дерев. Учасниками проєкту стали 20 сертифікованих інспекторів з дослідження дерев та представників екологічних департаментів громад з України та Польщі. Куратори семінару – двоє найкращих арбористів Європи Пйотр Тишко-Хмєловец та Єжи Столярчик, що мають сертифікати VETcert.

Дерева у Роздолі оглянули арбористи з України та Польщі

За інформацією дослідників, у парку Роздолу досі є насадження, які застали ще перших власників палацу – Лянцкоронських та Жевуських. В парку ростуть дерева, яким понад 300 років. Дерева підтверджують що локація дуже давня.

Як розповіла ZAXID.NET керівниця проєкту «Палац Розділ» Ганна Гаврилів, найстарішими деревами на території парку є вікові дуби (Quercus robur), їхній вік сягає 300 років. Найдавніших дерев, посаджених власниками, є небагато, але вони дуже цінні.

Найстарішими у Роздолі є дуби – їм близько 300 років

За висновками арбористів, парк має також надзвичайно цінну колекцію екзотичних видів дерев, яку зібрали колишні господарі: це старовікові екземпляри гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba), кілька особин сосни веймутової (Pinus strobus) та сосни чорної (Pinus nigra), а також дещо молодші дуби черепитчасті (Quercus imbricaria), модрини європейські (Larix decidua) та метасеквоя (Metasequoia glyptostroboides).

«Звісно, є дерева, які можуть загрожувати безпеці людей, проте не завжди це означає, що їх потрібно видаляти, можна вжити ряд заходів для підвищення рівня безпеки. Рекомендації щодо цього питання нададуть наші фахівці», – зазначає Ганна Гаврилів.

«Дерева – дуже стійкі, як українці, пристовуються до умов, в яких їм доводиться жити»

Польський арборист Єжи Столярчик переконаний, що парк з віковими деревами довкола палацу у Роздолі цінніший від самої будівлі.

«Палац знищений та пограбований, пережив кілька періодів побудови, натомість парк зберігся автентичним та неторканим. Історичні дерева, що тут ростуть, більш ніж старі – вони старовікові, адже навчилися жити в різних умовах та мають великий досвід пристосування до кліматичних змін, що відбувалися впродовж століть. Вікові дерева Роздолу – живий літопис історії: на них записана і їхня особиста історія, й історія парку, а також історія в цілому», – пояснює арборист з Польщі Єжи Столярчик.

Єжи Столярчик інспектує дерева у роздільському парку

Артборист Пйотр Тишко-Хмєловец додає: «Для мене старі дерева – це життєвий орієнтир та повернення до свого коріння, спогад про дитинство та малу батьківщину, куди кожен хоче вернутися. Шляхи змінюються, будинки реконструюються, і єдиним незмінним елементом нашої ідентичності залишаються старі дерева».

На деревах відбилися сліди від пожеж, важких зим та війн. Наприклад, на старому горіхові перед брамою палацу є знаки від ворожої ракети, уламки якої влучили взимку. Ця мітка залишиться на дереві назавжди та буде нагадувати про теперішню війну.

Уламки ракети впали біля брами палацу 29 грудня 2023 року

«Дерева Роздолу – виняткові, та виявилися дуже стійкими, як українці, які пристосовуються до умов, в яких їм доводиться жити», – каже Єжи Столярчик.

Проєкт дослідження дерев у Роздолі підтримав Фонд Семена Обломея, який загинув на війні. Він мріяв стати арбористом та доглядати за деревами в містах України. Фонд його імені розвиває арбористику в Україні та співпрацює з муніципалітетами та громадами.

Фахівці нададуть рекомендації, як зберегти старі дерева

Нагадаємо, палац Жевуцьких-Лянцкоронських XVIII-XIX ст. у Роздолі на Львівщині є пам’яткою місцевого значення. Парк при ньому має площу 6,5 га та є окремою пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Новий приватний власник історичної нерухомості та його команда працюють над її відновленням та роздумують над новою місією. Лянцкоронські любили проводити своє літо у Роздолі і збирали колекцію творів мистецтв у палаці. На кінець XIX ст. колекція графа Лянцкоронського була третьою за вартістю та значущістю в Австро-Угорській імперії. Мистецька колекція зараз практично втрачена, а дерева біля палацу пережили всі війни та революції і зараз є унікальним віковим парком-пам’яткою.