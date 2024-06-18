До переліку постачальників Міноборони увійшли сім компаній з Львівщини, повідомили ZAXID.NET у компанії «Державний оператор тилу». Дві з них займаються постачанням продуктів, інші – речового забезпечення. Ми проаналізували ці фірми і розповідаємо, хто за ними стоїть, чи потрапляли вони у скандали, з ким судилися і яку репутацію загалом мають, щоб суспільство могло проконтролювати, щоб із них не виріс новий «гринкевич».

Їжа за новим меню та за старими правилами

Продукти для ЗСУ за новими каталогами постачають два підприємства зі Львівщини – «Буський консервний завод» і ТОВ «Міт Пром».

58% частки Буського консервного заводу, за даними системи YouControl, належать Олені Мурановій із Житомира, 23,8% – львів’янину Роману Солов’ю, 18,14% – Олександру Лапшину. Родина Лапшиних також володіє частками або є бенефіціаром у низці агро- і переробних підприємств у Львівській і Закарпатській областях.

Репутація Олександра Лапшина зацікавила громадськість після скандалу з родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Саме він допоміг дружині бізнесмена Світлані вберегти від арешту дві з чотирьох її квартир. Наступного дня після арешту Ігоря Гринкевича Лапшин позичив Світлані Гринкевич 5 млн грн під заставу двох квартир. А на нерухомість, що перебуває в заставі, не можна накладати арешт. Після публікації цієї інформації у ЗМІ голова ДОТ Арсен Жумаділов пояснив, що компанія Гринкевичів вже мала борг перед Олександром Лапшиним і просила ще кредит, тому він погодився на таку умову.

Крім того Буський консервний завод у 2019 році був фігурантом справи про постачання Нацгвардії консерв, якими отруїлися більше півсотні військових у Львові. Під виглядом інших торгових марок для військової частини закупили неякісні консерви виробництва Буського консервного заводу.

У 2024 році ДОТ уклав з Буським консервним заводом кілька договорів на загальну суму близько 2 млрд грн. Договори оприлюднені в системі електронних закупівель Prozorro тут, тут і тут.

ТОВ «Міт Пром» зі Львова, за даними YouControl, займається неспеціалізованою оптовою торгівлею і виробництвом м’яса. Власницею фірми є Ольга Михайлова. Правонаступником підприємства є «Укр Агро Міт» у Рава-Руській, яким володіє Ігор Кремінець.

У державні закупівлі фірма «Міт Пром» прийшла 29 грудня 2023 року. Тоді вона отримала підряд від Міноборони на 400 тис. грн. Цього року «Міт Пром» також разом з іншими фірмами прийшов на заміну житомирській компанії, що не змогла виконати договори з ДОТ на постачання харчів для ЗСУ. Це було наприкінці квітня.

Після цього ТОВ «Міт Пром» і ДОТ уклали договори (тут, тут і тут) на постачання продуктів на друге півріччя. Загальна сума договорів між ДОТ і львівською фірмою становить майже 3,4 млрд грн. Ідеться про понад 26 млн комплектів харчування за каталогом для військових і про понад 10 тис. комплектів їжі для штатних тварин військових частин.

Загалом репутація фірми виглядає хорошою. Та сайт «Наші гроші» знайшов деякі зв’язки «Міт Прому» зі скандальною підприємицею Тетяною Глиняною, яка заробляла на постачанні Міноборони за завищеними цінами і купила 4 готелі в Хорватії. Фірма «Міт Пром» суборендує склади у ТОВ «Міт Мікс» Назарія Березюка та Олександра Дмитревича із групи Тетяни Глиняної. «Міт Мікс», у свою чергу, орендує їх у Ірини Кут та Олени Березюк.

Хто вдягне військових у шкарпетки

ТОВ «Дюна-Веста» – відомий у Львові та в Україні виробник шкарпеток і трикотажного одягу, чия фабрика у Червонограді працює вже понад два десятиліття. До 2020 року фабрика «Дюни» була й у Львові, але її закрили через оптимізацію виробництва.

75% статутного капіталу підприємства, що становить 125 млн грн, належать бізнесмену Сергію Вишневському, мешканцю Брюховичів, свідчать дані YouControl. Ще 25% – його партнеру Олександру Дроботею з Червонограда. Обоє чоловіків також є учасниками низки інших бізнесів, зосереджених у Червонограді.

Упродовж 2017-2019 років «Дюна» уклала низку договорів на постачання для ЗСУ, та зараз інформація про них засекречена. До оборонних закупівель фірма повернулась у 2024 році. У березні Державний оператор тилу замовив у підприємства 550 тис. пар літніх трекінгових шкарпеток для ЗСУ на 15 млн грн по 27,24 грн за пару і ще 550 тис. пар зимових за ціною 44,52 грн на 24,5 млн грн. Також шкарпетки і труси у «Дюни» напряму замовила низка військових частин (наприклад, військова частина Т0910) та управління державної охорони.

На жовтень 2024 року запланована перевірка ТОВ «Дюна-Веста» Державною податковою службою України.

Хто одягне військових у форму

ТОВ «Грін-Мода» займається пошиттям верхнього одягу у Львові з 2011 року. Його власником, за даними YouControl, є Ростислав Гижий. Підприємство також отримувало замовлення на пошиття форми від Нацполіції і Нацгвардії.

Цього року компанія уклала два договори з ДОТ на суму 64 млн грн (закупівля жіночої літньої форми і пончо).

Ростислав Гижий та його син Олег-Павло Гижий володіють ще низкою текстильних підприємств – «Грін-Текс», «Глобал Текс Груп», «Грін-Стиль», «Севен-текс» тощо.

У 2023 році ТОВ «Грін-Мода» виграло суд у міністерства оборони за несплату останнім 9,5 млн грн за форму для ЗСУ.

Також ТОВ «Грін-Мода» та інші фірми Ростислава Гижого згадуються у кримінальному провадженні від жовтня 2022 року, відкритого за ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). У межах провадження рахунки підприємств арештували, але Ростислав Гижий скасував арешт через суд, оскільки посадовцям цих фірм не оголошували підозру.

ТОВ «Формтекс» Олександра Руденка працює у Стрию на Львівщині. Сюди підприємство переїхало з Харкова у 2022 році. До повномасштабного вторгнення, за даними YouControl, воно також мало потужності в Чернігові і Глухові, де відшивали робочий одяг та форму.

Три державні підряди фірма отримала у 2021 році, проте зараз вони засекречені з міркувань безпеки. У 2024 році ТОВ «Формтекс» уклало із ДОТ два договори на майже 36 млн грн. Ідеться про постачання зимової білизни і зимових маскувальних костюмів для військових. Маскувальні костюми у фірми також купував Стрийський міськвиконком.

Власник фірми Олександр Руденко також мав будівельний бізнес в Боярці на Київщині. Та зараз будівельна фірма «Капітал Інвест Строй» визнана банкрутом, триває процес її ліквідації.

Ще одним підрядником ДОТ могло стати ТОВ «Версахем» з Пустомитів Едуарда Селезньова. Підприємство відшиває верхній одяг та автомобільний текстиль вже майже 7 років.

Фірма змагалася за три лоти від Міноборони, у двох – на загальну суму 52,5 млн – перемогла. Але попри найменшу ціну за 31 тис. пар штанів для ЗСУ пропозицію «Версахем» відхилили. У протоколі торгів, оприлюдненому в системі Prozorro, сказано, що підрядник не надав усіх документів, що підтверджують кваліфікацію і достатню кількість його працівників. Додамо, що, за даними YouControl, до 2017 року основним видом діяльності ТОВ «Версахем» було виробництво мила та мийних засобів.

Хто пошиє підсумки для військових

ТОВ «Денаві» шиє сумки, підсумки і плитоноски у Новому Роздолі. Його власниками, за даними YouControl, є Денис і Наталія Каткова з Харкова. Виробництво переїхало на Львівщину після повномасштабного вторгнення Росії. У травні 2023 року подружжя Каткових розлучилося, але продовжує спільно керувати бізнесом.

Цьогоріч фірма уклала два договори із ДОТ на 4,8 млн грн (тут і тут). Також підприємство працює напряму з військовими частинами, Державною прикордонною службою, органами місцевого самоврядування, що забезпечують підрозділи тероборони. Загалом у 2024 році ТОВ «Денаві» перемогло у тендерах на загальну суму 8,75 млн грн, у 2023 році – на 8,3 млн грн, у 2022 – на 2,64 млн грн.

Участь у держзакупівлях фірма бере з 2019 року і співпрацювала з «Укрпоштою», «Укрзалізницею», «Укргазвидобуванням» тощо.

Нагрудні відзнаки на мільйони

Фабрика «Бібльос» має тривалу історію – приватне акціонерне товариство засноване ще в 1995 році і займається виробництвом паперових канцелярських виробів. Власником мажоритарного пакету акцій підприємства і його бенефіціаром є Ярослав Свистун, ідеться в системі YouControl. Він також є співвласником ТВК «Львівторгбудматеріали» і власником торгового дому «Біза».

У 2024 році «Бібльос» і ДОТ підписали два договори на суму 16,7 млн грн (договори тут і тут). Ідеться про замовлення 106,6 тис заохочувальних відзнак вартістю 155-158 грн за штуку.

Це найбільший підряд від держорганів, що отримала фірма з 2015 року. У змаганнях за ще один подібний лот ПрАТ «Бібльос» поступилося київському ТОВ «Герольдмайстер», якому замовили нагородну продукцію на майже 182 млн грн.

Також «Бібльос» співпрацює напряму з військовими частинами прикордонників, апаратом Верховної Ради, Кабміном, ЛОВА, ЛМР тощо, для яких виготовляє бланки, відзнаки і футляри.