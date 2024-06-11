Підприємець має поставити ЗСУ 100 тис. штук захисних пончо

Підприємство міноборони Державний оператор тилу (ДОТ) уклало договір із львівським ТОВ «Грін-Мода» на постачання ЗСУ 100 тис. захисних пончо на загальну суму 56,48 млн грн. Інформація про це оприлюднена в системі електронних закупівель Prozorro.

Початкова ціна лоту становила 57 млн грн. Львівський виробник запропонував на 520 тис. грн менше. Ціна за одне пончо становить 470,7 грн. Товар має бути поставлений до кінця серпня 2024 року за заявкою ДОТ. Перед відвантаженням товару ДОТ має перевірити його зразки на відповідність якості за українським законодавством.

Раніше ДОТ замовило у фірми «Грін-Мода» комплекти літньої жіночої форми на майже 8,5 млн грн.

ТОВ «Грін-Мода» займається пошиттям і продажем верхнього одягу у Львові з 2011 року. Його власником, за даними сервісу YouControl, є Ростислав Гижий. Підприємство також отримувало замовлення на пошиття форми від Нацполіції і Нацгвардії.

Цього року підприємство уклало два договори з ДОТ на суму 64 млн грн і один договір із військовою частиною на 77 млн грн (закупівля вітрозахисних костюмів).

Ростислав Гижий та його син Олег-Павло Гижий володіють ще низкою текстильних підприємств, серед яких «Грін-Текс», «Глобал Текс Груп», «Грін-Стиль», «Севен-текс» тощо.

У 2023 році ТОВ «Грін-Мода» виграло суд у міністерства оборони за несплату останнім 9,5 млн грн за форму для ЗСУ.

Також ТОВ «Грін-Мода» та інші фірми Ростислава Гижого згадуються у кримінальному провадженні від жовтня 2022 року, відкритого за ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). У межах провадження були арештовані рахунки підприємств, але Ростислав Гижий скасував арешт через суд, оскільки посадовцям цих фірм не оголошували про підозру.