Загалом Міноборони купило літньої військової форми для жінок на 130 млн грн

ДП Міноборони «Державний оператор тилу» (ДОТ) 16 травня уклало договір на постачання літньої польової жіночої військової форми із ТОВ «Грін-мода» зі Львова. Договір оприлюднений в системі Prozorro.

У торгах взяли участь 12 підприємств, більшість з яких пропонували потрібні МОН 5 тис. комплектів жіночої літньої форми за ціною 9-10 млн грн. Лише двоє учасників запропонували форму дешевше – ТОВ «Грін-мода» і ТОВ «Ніка Текст плюс». Пропозиція останнього була на 300 грн дорожча, тож, за умовами тендеру, із пропозицією 8 млн 348 тис. 700 грн перемогло львівське підприємство.

У договорі ідеться про різну кількість комплектів на різні розміри: на зріст від 146 до 188 см від 40 до 64 розміру. Ціна одного комплекту становить 1391,45 грн без ПДВ (+20%).

У п’ятницю, 23 травня, у прес-службі Міноборони повідомили, що ДОТ уклало 100% договорів на літню жіночу форму і відповідну білизну загальною вартістю 130 млн грн. Хоча договори підписані до кінця літа або до кінця 2024 року, 90% комплектів форми вже доставлені у частини.

ТОВ «Грін-Мода» займається пошиттям верхнього одягу у Львові з 2011 року. Його власником, за даними сервісу YouControl, є Ростислав Гижий. Підприємство також отримувало замовлення на пошиття форми від Нацполіції і Нацгвардії.

У 2023 році ТОВ «Грін-Мода» виграло суд у міністерства оборони за несплату останньому 9,5 млн грн за форму для ЗСУ. Також ТОВ «Грін-Мода» було фігурантом розслідування за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).