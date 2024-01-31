Загальна вартість квартир – 29 млн грн

Світлана Гринкевич, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, підозрюваного у шахрайствах із закупівлями для ЗСУ та хабарі високопосадовцю ДБР, передала під заставу за кредитними угодами чотири елітні квартири у Києві та Львові. Таким чином жінка захистила свою нерухомість від арешту, оскільки майно, яке перебуває у заставі, не можуть арештувати чи конфіскувати. Про це йдеться в опублікованому в середу, 31 січня, розслідуванні hromadske.

Світлана Гринкевич передала під заставу чотири квартири, куплені у 2023 році. Загальна вартість квартир – 29 млн грн.

У травні минулого Світлана Гринкевич придбала дві квартири у Новопечерських липках у Києві на 50 та 123 м2. На той час схожі апартаменти коштували 20 млн грн. Через день після арешту чоловіка, 31 грудня 2023 року, Світлана Гринкевич узяла кредит на 5 млн грн у Олександра Лапшина, а вже 2 січня жінка наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. В реєстрі це значиться як договір іпотеки. Іпотекотримачем обох квартир вказаний саме Олександр Лапшин. Тепер поки Світлана Гринкевич не поверне борг, квартира недоступна для арештів і конфіскацій.

«Закон України про іпотеку вказує, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто, майно забезпечене іпотекою, не можуть забрати», – пояснив hromadske адвокат Ярослав Бутирін.

За даними YouControl, Олександр Лапшин є керівником і бенефеціаром кількох компаній на Львівщині, які займаються виробництвом фруктових і овочевих соків, оптовою торгівлею зерном, вирощуванням ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників.

Ще дві квартири Світлана Гринкевич взяла під заставу вже сама, надавши позику своїй матері Ірині Федак. Ірина Федак придбала квартиру в клубному будинку A Nova House у Києві вартістю у 2 млн грн у грудні 2023 року. А вже 15 грудня обидві оформили в нотаріуса договір іпотеки: донька начебто позичила мамі 135 тис. доларів (майже 5 млн грн), але ще в листопаді. Того самого дня, 15 грудня 2023 року, Світлана Гринкевич та Ірина Федак оформили у нотаріуса ще один договір позики, але вже на апартаменти у Львові. Квартира була придбана в листопаді 2023 року. Така нерухомість коштувала щонайменше 7 млн грн.

Як раніше писав ZAXID.NET, Світлана Гринкевич позбулася частки власності у ТОВ «Маоріс». Ця компанія орендує землі поблизу Ясниського кар'єру. Світлані Гринкевич належало 50% підприємства.

Нагадаємо, що 50-річного львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали 29 грудня 2023 року, коли він намагався дати хабар високопосадовцю ДБР. Згодом Ігор Гринкевич отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах через постачання неякісного одягу ЗСУ та зірвані контракти. Підозру у створенні злочинної організації та шахрайстві також отримав син вже затриманого підприємця 28-річний Роман Гринкевич. Чоловіка затримали в Одесі, коли той планував втекти за кордон. 50-річна Світлана Гринкевич досі є власницею ПП «Катерина». Крім цього, їй належать частки в ПП «Ренесанс стиль», ПрАТ «Кар'єроуправління», ТОВ «Львівський завод збірних конструкцій-1», ТОВ «Альянс імекс транс», ТОВ «Рент естейт», ТОВ «Трейд лайнс рітейл». Світлана Гринкевич також працювала професоркою кафедри маркетингу та логістики Львівської політехніки, але звільнилася після скандалу із затриманням чоловіка.