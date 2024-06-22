У гірському селі Верхня Рожанка Стрийського району на Львівщині внаслідок ДТП постраждав неповнолітній мотоцикліст та його пасажирка. Як повідомили у поліції, аварія сталася 21 червня близько 11:40.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла Viper, 13-річний житель району, не впорався з керуванням та з’їхав в обрив. Внаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст та його пасажирка, 34-річна місцева мешканка, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані», – зазначено у повідомленні поліції.

Мотоцикл впав з обриву, постраждали двоє людей (фото поліції)

Слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).