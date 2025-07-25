Школа у Гірнику потрапила до президентської програми «Велике будівництво»

Інспектор управління капітального будівництва Львівської ОВА отримав підозру у службовій недбалості під час технічного нагляду за ремонтом у школі в Гірнику Шептицького району. Збитки становлять понад 600 тис. грн. Пресслужба Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 25 липня, повідомила, що інспектор підписав документи попри те, що не перевірив якість виконаних робіт.

За інформацією слідства, 2021 року Львівська ОДА та приватне підприємство «Спецбуд-Захід» уклали договір на реконструкцію з добудовою школи в селищі Гірник. Роботи мали завершити до кінця 2022 року. Загальна вартість угоди становила 17,15 млн грн. Під час підписання угоди керівником управління капітального будівництва ЛОДА був Роман Калагурський.

Зазначимо, що прокуратура не розголошує назву компанії. «Підозрюваний, обіймаючи посаду інспектора технагляду, був зобов’язаний проводити технічний нагляд та контроль за якістю виконання робіт підрядником. Проте він допустив недбалість. Зокрема, не перевірив належним чином якість виконаних робіт. Тоді як роботи виконали з недоліками або взагалі не провели. Також у документації були вказані завищені об’єми та вартість деяких будівельних робіт», – розповідають у прокуратурі.

Підозрюваний погодив всі акти, які надав директор компанії. На підставі документів і перерахували гроші за реконструкцію школи. Поліція та СБУ вручили посадовцю ЛОВА підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ). Наразі тривають слідчі дії.

У 2023 році підозру у привласненні бюджетних коштів та службовому підробленні отримав директор компанії-підрядника (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Його справу слухають у суді. Як повідомляв ZAXID.NET у 2023 році, йдеться про колишнього директора фірми-підрядника «Спецбуд-Захід» Володимира Романіва.

Нагадаємо, що школу в Гірнику ремонтували у рамках президентської програми «Велике будівництво». Влітку 2021 року управління капітального будівництва ЛОДА оголосило тендер на реконструкцію школи в Гірнику. Переможцем стало ПП «Спецбуд-Захід». Роботи фінансували з державного та обласного бюджетів.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, власниками будівельної фірми «Спецбуд-Захід» є мешканці Шептицького Марія Романів та Володимир Олійничок. Під час укладання угоди компанією керував Михайло Акімов. Зараз директором є Богдан Романів. У 2023 році він підтверджував ZAXID.NET, що звинувачення стосуються його брата Володимира Романіва, керував компанією у 2022 році.

«Це є політичне замовлення. Запитайте прокуратуру, як вони три рази проводили експертизу. Всі інші питання з’ясовуватимемо в суді», – говорив Богдан Романів.