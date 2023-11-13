Розбудову школи в селищі Гірник здійснювали в рамках програми «Велике будівництво»

Під час реконструкції та добудови школи в селищі Гірник Червоноградської громади на Львівщині розікрали 600 тис. грн бюджетних коштів. У привласненні коштів звинуватили колишнього директора фірми-підрядника «Спецбуд-Захід» Володимира Романіва.

За даними поліції та прокуратури Львівщини, 37-річний обвинувачений директор приватного підприємства, мешканець Червонограда, заволодів бюджетними коштами під час виконання підрядних робіт із реконструкції та добудови школи в Червоноградському районі.

«Директор підприємства-підрядника вніс в акти виконаних робіт неправдиві відомості щодо використаних матеріалів, значно завищивши їхню вартість. Таким чином він привласнив майже 600 тис. грн», – повідомили в поліції.

Директору фірми оголосили підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки. Досудове розслідування у справі завершили, матеріали скерували до суду.

Правоохоронці не розголошують подробиць справи. За даними ZAXID.NET, йдеться про реконструкцію з добудовою школи в селищі Гірник (Червоноградська загальноосвітня школа I-III ступенів №6), яку здійснювали в рамках президентської програми «Велике будівництво». Влітку 2021 році управління капітального будівництва ЛОДА провело тендер на реконструкцію школи в Гірнику, переможцем якого було визнано ПП «Спецбуд-Захід», з яким уклали угоду на 17,8 млн грн. Роботи почали у 2021 році коштом державного та обласного бюджетів.

За даними YouControl, власниками будівельної фірми «Спецбуд-Захід» є мешканці Червонограда Марія Романів та Володимир Олійничок. На момент укладання угод директором фірми був Михайло Акімов. З того часу змінилися кілька директорів, зараз фірмою керує Богдан Романів.

Богдан Романів розповів ZAXID.NET, що звинувачення стосуються його брата Володимира Романіва, який був директором фірми у 2022 році. «Це є політичне замовлення. Запитайте прокуратуру, як вони три рази проводили експертизу. Всі решту питання будемо з’ясовувати в суді», – сказав Богдан Романів, звинувативши в замовленні справи місцевих активістів.