Керівнику фірми-підрядника оголосили підозру

У Жовкві на Львівщині поліцейські виявили розкрадання грошей при проведення робіт з реконструкції мультифункціонального спортивного майданчика. Керівнику підприємства, яке виконувало роботи, оголосили підозру в службовій недбалості.

За даними поліції Львівщини, наприкінці 2021 року відділ освіти Жовківської міської ради уклав з керівником одного з ТзОВ договір на проведення будівельних робіт з реконструкції мультифункціонального майданчика.

«Замовник оплатив передбачені договором кошти, проте керівник підприємства-підрядника, через несумлінне виконання своїх службових обов’язків, подав довідки про виконання робіт, які насправді виконані не були. Таким чином відділу освіти Жовківської міської ради було завдано збитків на суму більше 200 тис. грн», ­– йдеться в повідомленні поліції.

Керівнику підприємтсва оголосили про підозру у службовій недбалості (ч.1 ст.367 ККУ). Йому загрожує штраф або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий термін.