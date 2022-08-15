Володимира Карпина затримали у Львові під час отримання всієї суми хабара

У Львові на хабарі 4 тис. доларів затримали керівника Жовківського райвідділу Державної виконавчої служби. Він обіцяв колишньому працівнику служби допомогти закрити кримінальну справу.

Як повідомила у понеділок, 15 серпня, Львівська обласна прокуратура, керівник одного із районних відділ Державної виконавчої служби вимагав від колишнього працівника виконавчої служби 4 000 доларів США хабара. За ці гроші він обіцяв екс-колезі повпливати на поліцію, щоб вона не притягала його до кримінальної відповідальності за підробку документів.

Підозрюваного затримали під час передачі усієї суми хабара. Зараз слідчі проводять розшуки інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

У прокуратурі не називають імені затримання посадовця виконавчої служби, однак за даними ZAXID.NET, йдеться про керівника Жовківського районного відділу Державної виконавчої служби Володимира Карпина. Його затримали у Львові.