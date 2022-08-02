Львівського поліцейського затримали під час отримання хабара
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Поліцейський вимагав та отримав хабар
У Львові затримали старшого оперуповноваженого одного із відділів місцевого управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Йому інкримінують зловживання впливом.
«Поліцейський вимагав 1000 доларів США у громадянина за сприяння у відкритті та розслідуванні кримінального провадження слідчими поліції за фактом вчинення відносно останнього шахрайських дій, внаслідок яких йому було заподіяно матеріальну шкоду на понад 5000 доларів США», – повідомили 2 серпня у Львівській обласній прокуратурі, яка здійснює процесуальне керівництво.
Поліцейського затримали безпосередньо під час отримання коштів. Найближчим часом його мають взяти під варту та відсторонити від посади.
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